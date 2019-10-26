Люди устали и озлоблены, - экс-футболист "Динамо" Саленко о войне на Донбассе

Бывший форвард киевского "Динамо", сборных Украины и России Олег Саленко выразил мнение о войне на востоке Украины. Также Саленко прокомментировал возможный матч между сборными Украины и России.

Старший сын Саленко живет и работает в Санкт-Петербурге. По словам эксфутболиста, его сын восстанавливает Гатчинский дворец.

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"Пускают украинских мужчин в Россию? Если ты рядом с политикой или армией, жди проблем. Для обычных людей преград нет, так мне сказали", – цитирует Саленко "Матч ТВ".

Также бывший футболист "Динамо" заявил, что был бы рад матчу между Украиной и Россией.

Всегда за. Пусть на нейтральном поле, в рамках чемпионата Европы, допустим. Был бы интересный момент для всех. Футболисты, знаю, общаются друг с другом. И гимнасты двух стран обнимались недавно, когда стояли на пьедестале чемпионата мира. Потому что люди занимаются общим делом – спортом,

– резюмировал Саленко.

По его словам, в Киеве не чувствуется, что Украина находится в состоянии войны.

Когда выезжали недавно на ветеранский матч (в Северодонецк, – Спорт24), другое дело. Многое разрушено, люди устали и озлоблены. Все понимают: достаточно уже окопной суеты, пусть садятся и договариваются,

– резюмировал Саленко.

Что известно о Саленко?

Единственную игру за сборную Украины сыграл 29 апреля 1992 года. Это был товарищеский матч со сборной Венгрии (1:3), первый матч в истории сборной Украины. ФИФА признала игру, проведенную Саленко за сборную Украины, неофициальной встречей на уровне сборных.



Перед футболистом встал выбор – продолжать играть за Украину или выступать в сборной России. Саленко выбрал последний вариант с учетом возможности выступить на чемпионате мира. Вместе с "Динамо" Саленко чемпион СССР 1990 года, обладатель "Золотой бутсы" чемпионата мира 1994 года.