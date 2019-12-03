Люди в Украине стали чуточку злее, – украинский чемпион мира по боксу, который живет в США

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Тарас Шелестюк / Getty Images

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 украинский средневес Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) после приезда в Украину поделился впечатлениями от увиденного.

Стоит отметить, что сам боксер уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе (США).

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Не сказал бы, что заметил положительные изменения. В Лос-Анджелесе все более расслаблены и позитивны, там солнце круглый год. Мне надо было провести пару дней в Украине, чтобы привыкнуть к людям. Они стали, как по мне, чуточку злее.

Думаю, это можно списать на ситуацию в стране. Я надеюсь, что будет все развиваться в лучшую сторону. Но, во-первых, это зависит от самих людей: быть рассерженным или более добродушным. Если бы люди были более раскрепощенными, то было бы больше общения и доверия между ними. Я думаю, это исторически так сложилось, мол, люди должны быть сильнее, не доверять, чтобы тебя не обманули. Но я думаю, что со временем это изменится,
– отметил Шелестюк.

В марте Тарас Шелестюк одержал уверенную победу над Мартином Анхелем Мартинесом. Украинец победил по итогам 8-раундового боя в Ориндже, Калифорния.

Недавно Тарас Шелестюк рассказал о своем отношении к войне на востоке Украины и политической ситуации в стране.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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