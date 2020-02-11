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Льюис Хэмилтон хочет рекордную заплату в Формуле-1: названа сумма

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Льюис Хэмилтон / twitter.com/MercedesAMGF1

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон начал переговоры о новом контракте. Он хочет в 1,5 раза большую зарплату, чем получает сейчас.

Хэмилтон намерен заключить соглашение на три года, которое принесет ему 180 миллионов фунтов (213 миллионов евро), пишет The Sun. Таким образом, Льюис получит более 71 миллионов долларов за сезон. Пока же заплата Хэмилтона в Mercedes составляет около 50 миллионов евро.

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Несмотря на это, Хэмилтон по уровню зарплаты не догонит футболиста Лионеля Месси. Аргентинский нападающий является самым высокооплачиваемым игроком.

Контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. Слухи активно отправляют пилота в другие команды, среди которых и главный конкурент "серебряных стрел" – Ferrari.

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Именно он выиграл три последних сезона Формулы-1 – в 2017, 2018 и 2019 годах.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Льюис Хэмилтон Спорт Формула-1
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