Люксембург – Украина: Безус и Мораес выйдут в стартовом составе

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Люксембург – Украина: стартовые составы команд
Люксембург – Украина: стартовые составы команд / unian.net

Сборные Люксембурга и Украины назвали стартовые составы на матч второго тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Главный тренер сборной Украины выпустил сразу 5 новых игроков по сравнению с матчем против Португалии.

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Люксембург: Морис, Шано, Мальже, Родригес, К. Мартинс, В. Тилль, Карлсон, О. Тилль, Баррейру Мартинш, Янс, Тюрпель.

Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Малиновский, Безус, Коноплянка, Миколенко, Цыганков, Зинченко, Мораес, Матвиенко.

Поединок Люксембург – Украина начнется в 21:45. Посмотреть матч можно по телевидению.

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Теги: Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт Новости Спорта Футбол
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