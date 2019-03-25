Люксембург – Украина: Безус и Мораес выйдут в стартовом составе
Сборные Люксембурга и Украины назвали стартовые составы на матч второго тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Главный тренер сборной Украины выпустил сразу 5 новых игроков по сравнению с матчем против Португалии.
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Люксембург: Морис, Шано, Мальже, Родригес, К. Мартинс, В. Тилль, Карлсон, О. Тилль, Баррейру Мартинш, Янс, Тюрпель.
Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Малиновский, Безус, Коноплянка, Миколенко, Цыганков, Зинченко, Мораес, Матвиенко.
Поединок Люксембург – Украина начнется в 21:45. Посмотреть матч можно по телевидению.
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