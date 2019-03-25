Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга

Сборная Украины по футболу вырвала победу в матче второго тура квалификации к Евро-2020 против Люксембурга.

Люксембург – Украина 1:2

Голы: Тюрпель, 34 – Цыганков, 40, Родригес, 90+3 (авт.)

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После изнурительного вояжа в Португалию, где украинцам тяжелой кровью удалось добыть ничью, подопечных Шевченко ждал еще один сложный матч. На выезде "сине-желтых" ждал матч против скромного, но от этого не менее опасного Люксембурга. К слову, Люксембург в предыдущем матче неожиданно победил Литву и возглавил группу B.

Андрей Шевченко выпустил на игру с Люксембургом сразу 5 новых игроков. Вместо травмированного Марлоса вышел Цыганков, Яремчука заменил Мораес, а Безус вышел на поле вместо Степаненко. Еще две замены произошли в защите – Бурда и Бутко заменили Кривцова и Караваева соответственно.

Первые 15 минут "сине-желтые" контролировали мяч, но выглядели довольно бледно. Украинским футболистам не удавалось создать угрозу у ворот хозяев. В свою очередь игроки Люксембурга легко убегали в контратаки.

Первый момент в Украине имел Виктор Цыганков. Игрок "Динамо" постучался с Мораесом и ворвался в штрафную. Однако защитники Люксембурга заблокировали украинского вингера. На 31 минуте очень опасный штрафной заработал Руслан Малиновский. Стандартное положение решил выполнить Евгений Коноплянка и пробил мимо ворот.

Первый звоночек для сборной Украины "прозвучал" на 33 минуте. Андрей Пятов создал сразу два удивительных сейва. Игроки Люксембурга удачно разыграли штрафной, после которого головой пробил Мальже. А за долю секунды с близкого расстояния добивал Шано. В двух моментах Пятов был на высоте.

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Но на 34 минуте хозяева таки забили. Оливье Тилль прострелил в штрафную с правого фланга. Мяч после рикошета от Богдана Бутко попал в Тюрпеля, который открыл счет в матче.

Сразу после пропущенного гола сборная Украины активизировалась. И это дало свои плоды. Александр Зинченко элегантным черпачком забросил на Виктора Цыганкова. Последний грудью укротил мяч и проткнул его мимо голкипера Мориса – 1:1.

Стартовые минуты второго тайма остались за игроками Люксембурга, которые подали несколько угловых подряд и заставили попотеть защитников Украины. Прекрасную возможность забить имел Венсан Тилль, который остался без опеки на правом фланге защиты украинцев. Полузащитник опасно пробивал в девятку, но мяч, к счастью, пролетел мимо ворот Пятова. А на 55 минуте проскочил мимо украинских защитников Янс и пробил точно в руки Пятова.

В свою очередь в действиях команды Шевченко наблюдался сумбур, который был вызван в спешке. Слишком украинцы хотели выйти вперед и большинство завершающих передач были неточными. Кроме того, футболисты обеих команд начали позволять себе грубости.

На 62 минуте украинцы получили прекрасную возможность забить. Жуниор Мораес заработал опасный стандарт на линии штрафной Люксембурга. Но к отметке подошел Коноплянка, который проводил свой не лучший матч в футболке сборной, и ударом на технику пробил значительно выше.

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На 65 минуте Андрей Шевченко усилил атаку, выпустив Романа Яремчука. Форвард заменил Романа Безуса, с которым выступает за бельгийский клуб "Гент". Но второй опасный момент в тайме возник в другого форварда – Мораеса. Жуниор получил хорошую передачу от Цыганкова и с носка пробил в дальний угол. Но мяч коварно пролетел мимо ворот.

Чем ближе был финальный свисток, тем больше украинские атаки становились похожими на нашествие. Люксембург очень глубоко оборонялся и крайне редко выходил в контратаку. Через массированную защиту наши футболисты в основном делали навесы и пробивали издалека. Казалось, что вот-вот крепкий орешек Люксембург лопнет и украинцы вывезут важные три очка.

На 85 минуте в своем привычном стиле пробил Коноплянка. Евгений на левом фланге сместился в центр и попал в дальний угол, где на мяч уже ждал Морис. На 88 минуте ворвался в штрафную хозяев Цыганков и прострелил на Мораеса и Яремчука. Но и здесь украинцам не удалось отличиться.

В свою очередь Люксембург бежал в контратаку два в один и казалось, что Украину ждет неминуемое поражение. Но хозяева неудачно распорядились мячом и удовлетворились неточным ударом Оливье Тилля. В компенсированное время украинцы заработали штрафной, который стал решающим в матче. Малиновский сделал навес и Родригес переправил мяч в собственные ворота – 2:1 в пользу Украины.

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