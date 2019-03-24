Какие шансы у сборной Украины победить Люксембург в отборе на Евро-2020: прогноз букмекеров

Сборная Украины довольно удачно начала отбор на Евро-2020. На выезде украинцы сыграли вничью с действующими чемпионами Европы – сборной Португалии. Теперь на подопечных Андрея Шевченко ожидает матч против сборной Люксембурга. Букмекеры оценили шансы на победу украинцев в этой встрече.

Как бы это не странно было, но именно сборная Люксембурга является лидером группы B, где также Украина, Португалия, Сербия и Литва. В то время как украинцы сыграли в ничью с португальцами и разделили очки, сборная Люксембурга победила дома Литву.

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Сборная Украины трижды играла против сборной Люксембурга. Дважды – в отборе на Евро-2016. Еще один раз – товарищеская игра еще в 2006 году. Все три матча закончились с одинаковым счетом – 3:0 в пользу украинцев. В матче 25 марта 2019 года сборная Украины тоже является фаворитом.

William Hill

В ведущей мировой букмекерской конторе коэффициент на победу Украины выставили на уровне 1,36. На то, что хозяева поля одержат победу – 9,50. Ничья в матче оценена в 4,50.

Коэффициент на то, что украинцы в четвертый раз подряд обыграют сборную Люксембурга 3:0 – 8,00. При этом больше всего шансов отличиться в этом матче имеет Жуниор Мораес – 1,91. На гол Артема Кравца, Евгения Коноплянки или Романа Яремчука одинаковый коэффициент – 2,15.

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PariMatch

Их эксперты тоже прогнозируют победу сборной Украины – коэффициент 1,38 на получение "сине-желтыми" трех очков. Победа Люксембурга получила коэффициент 10,0. Ничья в матче – 4,70.

На победу украинцев 3:0 здесь выставили коэффициент 8,60.

1xbet

Самый высокий коэффициент на победу Украины выставили в 1xbet. Их эксперты прогнозируют победу украинцев с показателем 1,42. На то, что Люксембург в этом матче победит – 9,8. Ничья – 4,6.

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Победа украинцев 3:0 – 8,0. Такой же коэффициент имеет и победа сборной Украины 2:1.

Фаворит спорт

В то же время самый высокий коэффициент на победу Люксембурга выставили именно в "Фаворит спорт" – 10,75. В то время как победа сборной Украины – 1,35. Ничья в матче оценена в 4,85.

Больше всего шансов отличиться в этом матче тоже имеет Жуниор Мораес – 1,90 на его гол в ворота Люксембурга. Гол Романа Яремчука – 2,0