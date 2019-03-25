Люксембург и Украина обменялись голами: видео
Сборные Люксембурга и Украины сумели обменяться голами в матче второго тура группы B квалификации к Евро-2020.
Люксембург – Украина 1:1
Голы: Тюрпель, 34 – Цыганков, 40
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Именно хозяева сумели открыть счет. Оливье Тиль прострелил в штрафную украинцев с правого фланга. Мяч после рикошета от Бутко попал в Тюрпеля, который легко сумел забить гол – 1:0.
Видео гола Тюрпеля
Но уже на 40 минуте украинцы восстановили паритет. Александр Зинченко черпачком забросил на Цыганкова, который грудью укротил мяч и переправил его в сетку ворот хозяев.
Видео гола Цыганкова
Источник: 24 Канал
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