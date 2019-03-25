Люксембург и Украина обменялись голами: видео

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Люксембург – Украина: видео голов, обзор матча отбора на Евро-2020
Люксембург – Украина видео голов

Сборные Люксембурга и Украины сумели обменяться голами в матче второго тура группы B квалификации к Евро-2020.

Люксембург – Украина 1:1
Голы: Тюрпель, 34 – Цыганков, 40

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Именно хозяева сумели открыть счет. Оливье Тиль прострелил в штрафную украинцев с правого фланга. Мяч после рикошета от Бутко попал в Тюрпеля, который легко сумел забить гол – 1:0.

Видео гола Тюрпеля

Но уже на 40 минуте украинцы восстановили паритет. Александр Зинченко черпачком забросил на Цыганкова, который грудью укротил мяч и переправил его в сетку ворот хозяев.

Видео гола Цыганкова

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Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
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Теги: Новости Спорта Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
Источник: 24 Канал
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