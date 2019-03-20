Лобановский не выиграл ничего за пределами Украины, – Луческу разозлила высокая позиция украинца

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Мирча Луческу
Мирча Луческу / Sportbox

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу не слишком доволен тем, что украинец Валерий Лобановский попал в топ-10 лучших клубных тренеров Европы по версии издания France Football. Сам румын оказался лишь на 41-й позиции.

В рейтинге от France Football Валерий Лобановский занял шестое место.

"В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него совершенно не было никаких результатов за пределами Украины. Возглавлять этот рейтинг должен Ковач (Штефан Ковач – румынский тренер, – прим. Спорт24). Если вы заглянете на другие сайты, например сайт УЕФА, то увидите, что я занимаю второе место по количеству трофеев", – были первые слова Луческу в комментарии изданию Telekom Sport.

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Сразу после этого другое румынское издание Gazeta Sporturilor – опубликовало материал о достижениях Валерия Лобановского. В статье отмечается, что Лобановский и в самом деле ничего не выиграл за пределами Украины – в ОАЭ и Кувейте. Однако именно он дважды привел "Динамо" к победе в Кубке Кубков, а также получил с киевлянами Суперкубок УЕФА.

Мирча Луческу 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" – с 2004 до 2016 года. С "горняками" румын выиграл 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. 24 мая 2016 года возглавил российский "Зенит". Но уже через год из-за неудовлетворительных результатов был уволен. После этого 2 августа возглавил сборную Турции. В первом матче на новой должности проиграл в Киеве сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018. За неудовлетворительные результаты в матчах Лиги наций 11 февраля 2019 года Луческу был уволен с поста наставника сборной Турции. Последний матч под руководством румынского специалиста Турция провела против Украины 20 ноября 2018 года. Первоначально матч должен был состояться в Днепре, но по просьбе Луческу игру перенесли в Турцию. Матч закончился со счетом 0:0.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
Источник: 24 Канал
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