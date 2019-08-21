Лобановский вошел в топ-25 тренеров в истории футбола

Издание 90min опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Две позиции в топ-50 заняли два тренера "Динамо".

На 23-м месте в рейтинге – Валерий Лобановский.

"Был первым из новаторов, когда речь зашла о спортивной науке и воплощении мысли, что команда – это звезда, а не индивидуальности. Он создал доминирующее киевское "Динамо" в конце XX века", – говорится в описании о Лобановском.

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Еще один тренер "Динамо" в этом списке – Виктор Маслов. Он на 36-м месте. Под его руководством (тренировал с 1964 до 1970 года) киевский клуб трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал серебряные медали. Также дважды "Динамо" выигрывало и Кубок СССР.

"Формация 4-4-2, которую он ввел, все еще широко используется, и его тактика прессования продолжает использоваться лучшими командами мира. Маслов был одним из отцов современного тактического мышления, и его влияние должен отмечать и знать каждый фанат футбола, который любит игру", – отметили в издании.

Первое место в рейтинге занял сэр Алекс Фергюсон. Далее разместились Арриго Сакки, Ринус Михелс, Пеп Гвардиола и Джованни Трапатонни.