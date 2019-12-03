Лобовое столкновение: звездная украинская биатлонистка получила травму на тренировке

Олимпийская чемпионка Юлия Джима может пропустить следующий этап Кубка мира по биатлону из-за травмы.

После того, как не смог стартовать в эстафете Дмитрий Пидручный, под вопросом оказалось и дальнейшее участие в соревнованиях еще одного лидера – Юлии Джимы.

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По словам тренера женской сборной Украины Владимира Махлаева, во время тренировки Джима столкнулась "лоб в лоб" с другой спортсменкой, и сейчас чувствует себя плохо.

Непонятная ситуация касательно Джимы, как там ее травма. Будет улучшение, будет все нормально – побежит однозначно. Если будут какие-то боли, значит – нет. Она на тренировке столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды. Одна ехала в противоход, а другая – на спуск. Получила травму, сейчас болезненные ощущения у нее. Решили пока ее придержать,

– сказал Махлаев в интервью "UA: Биатлон".



Напомним, что Юлия Джима пропустила спринтерскую гонку в связи с состоянием здоровья. Лучший результат из украинок показала Вита Семеренко (10 место). Победу одержала Доротея Вирер.

Кубок мира по биатлону продолжится 4 декабря. Далее в программе Эстерсунда индивидуальные гонки и классические эстафеты.