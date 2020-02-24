Логинов – не чужой для нас человек: украинская сторона прокомментировала скандал с россиянином

На чемпионате мира по биатлону 22 февраля итальянская полиция провела обыски у российского биатлониста Александра Логинова. Причиной обысков стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович будто бы привозит на чемпионат мира допинг для спортсмена. Касперович присутствовал по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что Касперович получил украинскую аккредитацию.

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По его словам, представители IBU сделали замечание украинской стороне и попросили аннулировать аккредитацию.

Логинов – не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе покричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час,

– сказал Брынзак.

Брынзак сообщил, что украинская сторона вернула аккредитацию. "Санкций не будет, все нормально. Это чемпионат мира, поэтому просто нужны какие-то сенсации", – добавил Брынзак.

Видео комментария Брынзака