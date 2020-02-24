24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Логинов – не чужой для нас человек: украинская сторона прокомментировала скандал с россиянином

- Читати новину українською
Владимир Брынзак / ua.tribuna.com

На чемпионате мира по биатлону 22 февраля итальянская полиция провела обыски у российского биатлониста Александра Логинова. Причиной обысков стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович будто бы привозит на чемпионат мира допинг для спортсмена. Касперович присутствовал по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что Касперович получил украинскую аккредитацию.

К теме: Украинский след в допинговом скандале биатлониста из России: детали расследования

По его словам, представители IBU сделали замечание украинской стороне и попросили аннулировать аккредитацию.

Логинов – не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе покричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час,
– сказал Брынзак.

Брынзак сообщил, что украинская сторона вернула аккредитацию. "Санкций не будет, все нормально. Это чемпионат мира, поэтому просто нужны какие-то сенсации", – добавил Брынзак.

Видео комментария Брынзака

  • Отметим, что после обысков Логинов пропустил последнюю гонку чемпионата мира. Его место в масс-старте занял украинец Артем Прима.
  • На чемпионате мира россиянин Логинов получил две медали: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.
  • 12 мая 2019 года Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой, 14 октября у них родилась дочь.
ЧМ-2020 ПО БИАТЛОНУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Спорт Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:55 Богатейшему боксеру мира Флойду Мейвезеру – 43: топ-5 самых прибыльных его поединков.
Андрій Тудовші
сегодня 10:35 "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд": дебютный гол Фернандеша и красавец-гол Марсьяля – видео
Ігор Саджениця
23 февраля 17:15 В матче НХЛ 42-летний водитель стал на ворота команды и отразил 7 бросков: видео
Михайло Гема
23 февраля 16:22 Гол новичка помог "Карпатам" сыграть вничью с "Днепр-1": видео
Ігор Саджениця
23 февраля 12:45 Кто самый сильный боксер супертяжелого веса? Опрос
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук