Ломаченко дал неожиданный прогноз на бой с Лопесом
Американец Теофимо Лопес уже победил Василия Ломаченко в битве острых высказываний. Однако украинский боксер уверен, что не оставит шансов Лопесу в ринге.
32-летний обладатель титулов WBO, WBA, WBC Franchise Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с Лопесом. Об этом сообщает Sky Sports.
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Победителем станет боксер с лучшим IQ
Ломаченко заявил, что ему принадлежит титул IBF, который Лопес одержал в декабре 2019-го. Лопес брутально нокаутировал Ричарда Комми.
Теофимо – хороший боксер, топовый боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF,
– сказал Василий.
По мнению Ломаченко, методы работы Лопеса в ринге облегчат ему задачу.
Это будет не легкий бой. У него сложный стиль, гораздо проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите,
– отметил Ломаченко.
Василий считает, что победителем станет тот, у кого лучший боксерский IQ.
"Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы", – резюмировал Ломаченко.
Ломаченко – Лопес: когда состоится бой
- Боксеры должны были встретиться 30 мая в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
- По предварительной информации, поединок может состояться в сентябре 2020 года.
- Бой хотят провести со зрителями на трибунах. Среди претендентов на бой – арена Allegiant Stadium, которая вмещает 65 тысяч зрителей.
- Ожидается, что на трибуны пропустят около 10 тысяч человек.