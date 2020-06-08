Американец Теофимо Лопес уже победил Василия Ломаченко в битве острых высказываний. Однако украинский боксер уверен, что не оставит шансов Лопесу в ринге.

32-летний обладатель титулов WBO, WBA, WBC Franchise Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с Лопесом. Об этом сообщает Sky Sports.

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Победителем станет боксер с лучшим IQ

Ломаченко заявил, что ему принадлежит титул IBF, который Лопес одержал в декабре 2019-го. Лопес брутально нокаутировал Ричарда Комми.

Теофимо – хороший боксер, топовый боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF,

– сказал Василий.

По мнению Ломаченко, методы работы Лопеса в ринге облегчат ему задачу.

Это будет не легкий бой. У него сложный стиль, гораздо проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите,

– отметил Ломаченко.

Василий считает, что победителем станет тот, у кого лучший боксерский IQ.

"Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы", – резюмировал Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: когда состоится бой