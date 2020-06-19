@lomachenkovasiliy ещё не вылетел на бой с @teofimolopez . Украинец сыграл в хокей И даже забросил шайбу #боксукраины #ломаченко #лакипанчнет #ukrainianboxing #lomachenko #lomachenkolopez #luckypunchnet

Допис, поширений LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 19 Чер 2020 р. о 1:30 PDT