Ломаченко – Лопес: новая дата и место боя

Один из самых ожидаемых поединков легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом таки состоится. Украинец и американец выяснят, кто сильнейший боксер в рамках легкого веса осенью 2020 года.

Ломаченко – Лопес встретятся в сентябре

Отец и тренер Теофимо Лопеса рассказал, что бой состоится в сентябре, сообщает vRINGe со ссылкой на EsNews. Об этом Лопесу-старшему рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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Как заявил отец Лопеса, Ломаченко прилетит в США в начале июня. По его словам, украинский боксер будет добираться через Москву.

На данный момент точной даты поединка Ломаченко – Лопес нет. Тренер рассказал, что бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

До этого планировалось, что поединок состоится в Нью-Йорке. Также Боб Арум рассчитывает, что бой посетит тысяча зрителей.

Это будут очень особые билеты для престижных людей, которые могут за них заплатить. Он постарается получить одобрение Комиссии. Зрители будут рассредоточены по всей арене из-за пандемии, чтобы никто не заболел, и они будут всех проверять, так как проверка занимает всего 10 минут,

– заявил Теофимо Лопес-старший.

Ломаченко – Лопес: главное о бое