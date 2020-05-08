Ломаченко опубликовал новое религиозное сообщение и получил шквал критики

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился религиозным постом в своем инстаграме. В ответ спортсмен получил критику от подписчиков.

Василий опубликовал отрывок из книги "Слова. Том II", сообщает 24 канал. Автор книги Паисий Святогорец – один из самых уважаемых греческих святых и духовных светил греческого народа 20-го века, старец и монах Афонской горы.

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"Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то [разрушители] обнаглеют еще больше. Если же христиане противостанут, то те еще подумают. Но и нынешние христиане не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки: они изменили весь мир", – написал Ломаченко.

В ответ Ломаченко получил много негативных комментариев от подписчиков, которые напомнили боксеру об участии в российском религиозном фильме.

Скриншоты комментариев с инстаграм-страницы Ломаченко

Что известно о скандале вокруг Ломаченко и Усика

Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

К теме Известная боксерша стала на защиту Усика и Ломаченко: Их любовь к Украине может быть другой

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "один народ".

За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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