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Ломаченко попал в уникальный рейтинг WBC

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Украинский боксер Василий Ломаченко вошел в список самых быстрых боксеров в истории по версии WBC. Василий становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

WBC опубликовала фото рейтинга самых быстрых боксеров на своей странице в Instagram.

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Топ-5 самых быстрых боксеров

  1. Пернелл Уитакер;
  2. Василий Ломаченко;
  3. Шугар Рэй Леонард;
  4. Рой Джонс-младший;
  5. Амир Хан.

Предыдущий бой Василий Ломаченко провел 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский пояс WBC.

Осенью того же года WBC предоставила Ломаченко статус франчайзингового чемпиона. Это звание позволяет Ломаченко избегать обязательных поединков.

Следующий поединок Василий должен провести против Теофимо Лопеса.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Бокс Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко
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