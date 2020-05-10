Ломаченко попал в уникальный рейтинг WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко вошел в список самых быстрых боксеров в истории по версии WBC. Василий становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

WBC опубликовала фото рейтинга самых быстрых боксеров на своей странице в Instagram.

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Топ-5 самых быстрых боксеров

Пернелл Уитакер; Василий Ломаченко; Шугар Рэй Леонард; Рой Джонс-младший; Амир Хан.

Предыдущий бой Василий Ломаченко провел 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский пояс WBC.

Осенью того же года WBC предоставила Ломаченко статус франчайзингового чемпиона. Это звание позволяет Ломаченко избегать обязательных поединков.

Следующий поединок Василий должен провести против Теофимо Лопеса.

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