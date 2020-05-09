Ломаченко поздравил ветеранов с Днем Победы трогательным стихом: видео

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил всех с Днем Победы.

Соответствующее видео в стихах спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

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Стихотворение цитируется на языке оригинала:

Простите вы нас, ветераны,

За ныне воскресшую ложь.

Простите за правнуков пьяных,

Зигующую молодежь.

За то, что чернила толпа вас,

Возвысив гнилые мечты.

Что часто оплаченный пафос

Несет вашей славе цветы.

Простите вы нас, ветераны,

За проданные ордена.

Что все побеждённые страны

Богаче, чем наша страна.

Простите вы нас, ветераны,

Что память не входит в наш ГОСТ.

За скудную мелочь в карманах

И крошечной пенсии горсть.

Простите, что новые беды

Пронзают, как будто копьем,

Что кто-то посмел сигареты

Подкуривать Вечным огнем.

Простите, что стали чужими

Народы Союза сейчас.

Простите, коль не заслужили,

Мы гордости вашей и вас!

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