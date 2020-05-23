Ломаченко призвал оставить Лавру в управлении Московского патриархата: фото
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO в легком весе Василий Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую Лавру в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.
В собственном Instagram Ломаченко призывает подписать петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом оставить права на управление Киево-Печерской лавры Московскому патриархату.
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Также эта петиция просит отменить предыдущее обращение к Президенту Украины, которым, наоборот, просят прекратить использование Лавры Московским патриархатом: расторгнуть договор аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины.
"Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылки максимально распространить среди всех прихожан в группах с просьбой подписать эту петицию", – написано на фото, которое разместил спортсмен.
Что известно о петиции
15 апреля была зарегистрирована петиция с требованием прекратить использование Лавры УПЦ МП, расторгнув договор аренды, и передать ее в пользование Православной Церкви Украины (ПЦУ). Она набрала необходимые 25 тысяч голосов, поэтому ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский и предоставить ответ.
Впоследствии, 27 апреля была зарегистрирована петиция, призывающая президента не разрывать этот договор аренды. Сейчас она собрала 14 270 подписей, и именно ее просит подписать Ломаченко.
Подробнее об этой петиции
- Автор – Родион Абрамович.
- По его убеждению, автор в петиции о передаче Лавры ПЦУ привел собственные субъективные соображения.
- Поэтому этот документ не только якобы вводит в заблуждение непосредственного ее адресата (президента Украины), но и тех лиц, которые будут его поддерживать.
- Также эта петиция якобы направлена на разжигание межконфессионального конфликта.
- Автор убеждает, что действующее законодательство Украины не содержит такого правового института, как "автокефалия церкви".
- По его словам, церковь является религиозной организацией, деятельность которой в части регистрации, функционирования и ликвидации регулируется аналогичным, как и в отношении обычных юридических лиц, образом.
- То есть, добавляет автор, с позиции закона, церковь – это юридическое лицо, которое должно иметь свой устав и должно быть зарегистрировано или ликвидировано в установленном законом порядке.
- Кроме того, он обвинил автора предыдущего документа в предоставлении ложной информации, что ПЦУ является единственной автокефальной православной церковью на территории Украины. По его убеждению, на аналогичный статус претендуют еще как минимум 28 религиозных организаций.
- В то же время, по его словам, Лавру не может использовать ПЦУ, поскольку ее признали только 3 поместные церкви (Константинопольская, Александрийская и Элладская). Зато такого ответа не было от остальных 12 церквей.