Ломаченко призвал оставить Лавру в управлении Московского патриархата: фото

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO в легком весе Василий Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую Лавру в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.

В собственном Instagram Ломаченко призывает подписать петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом оставить права на управление Киево-Печерской лавры Московскому патриархату.

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Также эта петиция просит отменить предыдущее обращение к Президенту Украины, которым, наоборот, просят прекратить использование Лавры Московским патриархатом: расторгнуть договор аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины.

"Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылки максимально распространить среди всех прихожан в группах с просьбой подписать эту петицию", – написано на фото, которое разместил спортсмен.

Что известно о петиции

15 апреля была зарегистрирована петиция с требованием прекратить использование Лавры УПЦ МП, расторгнув договор аренды, и передать ее в пользование Православной Церкви Украины (ПЦУ). Она набрала необходимые 25 тысяч голосов, поэтому ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский и предоставить ответ.

Впоследствии, 27 апреля была зарегистрирована петиция, призывающая президента не разрывать этот договор аренды. Сейчас она собрала 14 270 подписей, и именно ее просит подписать Ломаченко.

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