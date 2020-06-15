Бывший чемпион мира Андре Уорд рассказал, что с нетерпением ждет предстоящий бой украинца с Лопесом. Он считает Ломаченко ветераном профессионального бокса.

Поединок в исполнении Ломаченко и Лопеса американец ждет больше всего, сообщает Boxing News 24.

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Прогноз от Уорда

Уорд затрудняется дать прогноз на этот поединок.

Произойдет смена стражи или же ветеран, старый лев, справится с атакой молодого бойца? Был бой организован слишком рано или сейчас самое время? Я не могу дождаться,

– заявил боксер. По его словам, Лопес осознает важность этого поединка и как много будет значить для него победа. Он понимает с каким серьезным соперником его ждет встреча. Бой Ломаченко – Лопес: главное

Поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.

Из-за пандемии коронавируса бой вынужденно перенесли.

Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся с зрителями на трибунах.

Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.

Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO.

Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.

Кто такой Андре Уорд

В 2004 году Андре стал олимпийским чемпионом. Также американец становился чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весе.

В 2011 по версии журнала "Ринг" был награжден званием "Боксер года". На любительском ринге провел 119 боев из которых 115 победил и в четырех потерпел поражение.