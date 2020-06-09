Украинский боксер Василий Ломаченко не перестает удивлять болельщиков своей физической подготовкой. На этот раз спортсмен похвастался фантастической работой рук и призывал всех попробовать повторить с ним.

Поделился роликом трюка с болельщиками в Instagram.

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Боксер написал, сможет ли кто-то тоже повторить такое жонглирование. Спортсмен находится в отличной физической форме и недавно смог подтянуться целых сто раз. На этот раз пришло время трюкам, которые развивают координацию рук и глаз.

Следующий поединок украинца будет против Теофимо Лопеса и может пройти со зрителями на трибунах.

Достижения Василия Ломаченко