Ломаченко и Усик вошли в топ-5 лучших боксеров современности – The Ring
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в рейтинг лучших боксеров современности. Первую строчку занял мексиканец Сауль Альварес.
Такой рейтинг издание The Ring опубликовало в своем Instagram. Топ-5 лучших составлялся независимо от весовой категории.
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Первую строчку занял чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес.
Ему "в спину дышит" украинский обладатель титулов легкого дивизиона по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко. Замкнул тройку лидеров чемпион WBA и IBF в наилегчайшем весе японец Наоя Иноуэ.
Также в топ-5 оказался еще один украинец Александр Усик.
Топ-5 лучших боксеров
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
Достижения Василия Ломаченко: главное
- В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.
- В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.
Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.
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