Ломаченко 9 мая получит официального соперника
Василий Ломаченко, который 30 мая должен встретиться с Теофимо Лопесом, 9 мая получит официального соперника. В случае победы над Теофимо украинец встретится с победителем боя Ли Селби – Джордж Камбосос.
Промоутер Едді Хірн, який організовує вечір боксу 9 травня, у коментарі boxing news24 заявив, що переможець бою Селбі – Камбосос-молодший поб'ється з тріумфатором поєдинку Ломаченка й Лопеса.
Бій Камбососа та Селбі у Великобританії стане відбірковим по лінії IBF. Наразі цим титулом володіє Лопес, а не Ломаченко.
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Селбі і Камбосос-молодший продемонструють справжній феєрверк, а переможець бою стане обов'язковим претендентом для переможця бою Ломаченко – Лопес,
– сказав Едді Хірн.
Поки про бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово заявляли, що зустрінуться 30 травня.
Зокрема, Василь підтвердив бій, опублікувавши промо-ролик на спільній з Олександром Усиком сторінці в інстаграмі.
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Також 7 березня Василь у своєму інстаграмі закликав бути частиною його команди 30 травня, натякаючи про бій з Лопесом.
- Наразі Василь Ломаченко володіє трьома чемпіонськими титулами в легкій вазі – WBC, WBA та WBO. Також українець названий "франчайзинговим чемпіоном".
- Цей статус позбавляє Ломаченка обов'язку проводити обов'язкові захисти поясів проти нерейтингових суперників.
- Попередній бій українець провів 31 серпня 2019 року у Лондоні. Українець рішенням суддів здолав Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
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