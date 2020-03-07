Ломаченко 9 мая получит официального соперника

Василий Ломаченко, который 30 мая должен встретиться с Теофимо Лопесом, 9 мая получит официального соперника. В случае победы над Теофимо украинец встретится с победителем боя Ли Селби – Джордж Камбосос.

Промоутер Едді Хірн, який організовує вечір боксу 9 травня, у коментарі boxing news24 заявив, що переможець бою Селбі – Камбосос-молодший поб'ється з тріумфатором поєдинку Ломаченка й Лопеса.

Бій Камбососа та Селбі у Великобританії стане відбірковим по лінії IBF. Наразі цим титулом володіє Лопес, а не Ломаченко.

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Селбі і Камбосос-молодший продемонструють справжній феєрверк, а переможець бою стане обов'язковим претендентом для переможця бою Ломаченко – Лопес,

– сказав Едді Хірн.

Поки про бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом не оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово заявляли, що зустрінуться 30 травня.

Зокрема, Василь підтвердив бій, опублікувавши промо-ролик на спільній з Олександром Усиком сторінці в інстаграмі.

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Також 7 березня Василь у своєму інстаграмі закликав бути частиною його команди 30 травня, натякаючи про бій з Лопесом.