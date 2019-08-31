Ломаченко – Кэмпбелл: что прогнозируют украинские спортсмены и эксперты

Уже сегодня вечером, 31-го августа, Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретятся в Лондоне на арене О2. На кону поединка в легком весе будут стоять чемпионские пояса WBO и WBA, которыми владеет украинец, и вакантный титул WBC.

Украинские спортсмены и эксперты ожидают, что победу одержит именно Ломаченко.

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Друг Ломаченко, Денис Беринчик призвал поддержать Василия. По его словам, Ломаченко победит до 8-го раунда.

Сегодня ночью в Лондоне пройдет грандиозное событие – Василий Ломаченко оспорит пояс WBC в поединке с Люком Кэмпбеллом. Мы желаем ему одержать победу.

Уверен, что Люк Кэмпбелл со своими габаритами не сможет противостоять скорости и технике Василия Ломаченко. Думаю, еще до 8 раунда Василий одержит победу ярким и красочным нокаутом. Лучше бокса, только бокс. Василий, вперед!,

– сказал Беринчик.

Не может дождаться поединка и звездная украинская теннисистка Элина Свитолина. Прошлой ночью Элина пробилась в 1/8 финала на US Open. Несмотря на разницу во времени между США и Британией Свитолина планирует смотреть бой.

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии Tribuna.com тоже считает, что Ломаченко должен победить.

Насколько бой будет тяжелым, будет зависеть от самого Василия. Вижу, что он хорошо отработал, готов, настроение хорошее. У каждого из них есть свои преимущества. Но ставлю на Васю. Он быстрее, шустрее, "функционалка" серьезная. Мы в сборной всегда говорили: "Вася есть Вася". Он в любой момент может поднять темп. Проблем по победе не будет, но бой будет интересным. Будут же две разные тактики,

– сказал Сосновский.

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Сосновский назвал Кэмпбелла одним из сильнейших оппонентов Ломаченко на профессиональном ринге. Он сравнил его с Линаресом, но, по мнению специалиста, британец лучше него.

Давать прогнозы на бокс – дело неблагодарное. Если Васе удастся поднять темп и сделать то, что он делал в предыдущих поединках, то будет досрочная победа. Но в более поздних раундах – после шестого. Вот с Линаресом был интересный бой – а хоп, нокаут. Классика, уклон, немного на себя и удар в печень. Тут такое же может быть,

– сказал Сосновский.

А вот журналист и комментатор Александр Беленький в комментарии Tribuna.com назвал это рядовым поединком для Ломаченко.

Вопрос в том, продержится ли Кэмпбелл 12 раундов. Ломаченко может удивить лишь его травма. Это единственное, что может удивить Василия. До того времени, пока он не боксирует против боксеров, которые больше него. Например, против Майки Гарсии. Это было бы серьезно.

Я болею за Василия переживаю, но даже не волнуюсь. Соперник может причинить какие-то неприятности, не более. Это проходной соперник для Ломаченко. Желаю ему всякого успеха, но и без моих пожеланий он прекрасно со всем справится,

– сказал специалист.

Беленький считает Кэмпбелла сильным соперником, но, по его словам, Василий – человек с другой галактики.

Ему все равно, какой у него соперник, если он принципиально не больше него. Хорошо отношусь к словам Ломаченко, что он сильнейший боксер в мире. Насчет своего веса – точно. Под сомнение может поставить разве что Терренс Кроуфорд.

Максимум, что даю Кэмпбеллу – бой перейдет во вторую половину. Даю маленький шанс, что он закончит его на ногах. Но очень в этом сомневаюсь,

– резюмировал сказал он.

Результат, видео и комментарии после поединка Ломаченко – Кэмпбелл читайте на сайте Спорт24.