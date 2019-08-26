Ломаченко – Кэмпбелл: опубликовано невероятное промо-видео боя

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Ломаченко – Кэмпбелл промо боя
Ломаченко – Кэмпбелл промо боя / www.fightsports.tv

Уже в субботу, 31 августа, чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко выйдет на бой против британца Люка Кэмпбелла. Опубликовано промо-видео этого боя.

Напомним, в этом бою сойдутся два олимпийских чемпиона, и бороться они сразу за три чемпионских пояса – WBC, WBA и WBO. Но будет лишь один победитель.

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Промо-видео боя Ломаченко – Кэмпбелл

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. Онлайн-трансляция, видео боя и его результат – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Ломаченко – Кэмпбелл Василий Ломаченко
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