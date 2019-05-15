Ломаченко – Кэмпбелл: стали известны дата и место боя

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сразится против Люка Кэмпбелла. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC состоится 31 августа в Лондоне.

К слову: Стал известен гонорар Василия Ломаченко за чемпионский бой против Люка Кэмпбелла

Промоутеры обоих боксеров – Боб Арум из Top Rank (Василий Ломаченко) и Эдди Хирн из Matchroom Boxing (Люк Кэмпбелл) таки сумели договориться, сообщает ESPN. Бой состоится 31 августа в Лондоне. Однако на какой именно арене – пока неизвестно. Среди возможных мест проведения боя – спорткомплекс O2.

Стоит добавить, что Ломаченко на этот бой может выставить свои чемпионские пояса.

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