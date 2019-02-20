Ломаченко – Кролла: букмекеры начали принимать ставки на бой

46 Читати новину українською
Бой Ломаченко – Кролла: прогноз, ставки букмекеров
Ломаченко – Кролла прогноз букмекеров

12 апреля 2019 года чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет бой против британского претендента Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО). Сразу после официального объявления об этом, букмекеры начали прием ставок.

Василий Ломаченко является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным. Например, букмекерская контора "Фаворит спорт" даже не принимает ставку на его победу. В то время как на победу Кролла выставлен коэффициент 18,00. Ничья в этом бою – 34,00.

Читайте также: Кролла о бое с Ломаченко: Верю, что смогу выиграть титул чемпиона мира

Другие букмекерские конторы – William Hill, bwin и bet365 выставили минимальный коэффициент на победу Ломаченко – 1,01. 1xBet выставил 1,015. Зато победа Кролла отличается. Наименьший показатель в bwin – 17,00. Самый высокий поставили в William Hill – 21,00. 1xBet на победу британца принимает с коэффициентом 18,00, а bet365 – 19,00.

William Hill и 1xBet дали одинаковый коэффициент на то, что бой закончится в ничью – 34,00. bwin на такой результат выставили коэффициент 29,00.

Бой Ломаченко – Кролла официально состоится 12 апреля (ночь на 13 апреля в Украине) в Staples Center в Лос-Анджелесе. Ломаченко будет защищать свой чемпионский пояс по версии WBA.

Кто такой Энтони Кролла?
32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Затем был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
сегодня
73466
Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинка Журавок завоевала серебро чемпионата Европы по биатлону
сегодня 20:06 Украинка Журавок завоевала серебро чемпионата Европы по биатлону
30
"Динамо" разгромило "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
сегодня 16:32 "Динамо" разгромило "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
118
Во время матча НХЛ шайба едва не попала комментатору в голову: головокружительное видео
сегодня 12:47 Во время матча НХЛ шайба едва не попала комментатору в голову: головокружительное видео
93
"Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео
сегодня 00:20 "Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео
202
На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
19 февраля 21:26 На самом деле, большинство футболистов курит, – Руслан Ротань
188
Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
19 февраля 20:19 Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании
152
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук