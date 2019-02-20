Ломаченко – Кролла: букмекеры начали принимать ставки на бой

12 апреля 2019 года чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет бой против британского претендента Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО). Сразу после официального объявления об этом, букмекеры начали прием ставок.

Василий Ломаченко является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным. Например, букмекерская контора "Фаворит спорт" даже не принимает ставку на его победу. В то время как на победу Кролла выставлен коэффициент 18,00. Ничья в этом бою – 34,00.

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Другие букмекерские конторы – William Hill, bwin и bet365 выставили минимальный коэффициент на победу Ломаченко – 1,01. 1xBet выставил 1,015. Зато победа Кролла отличается. Наименьший показатель в bwin – 17,00. Самый высокий поставили в William Hill – 21,00. 1xBet на победу британца принимает с коэффициентом 18,00, а bet365 – 19,00.

William Hill и 1xBet дали одинаковый коэффициент на то, что бой закончится в ничью – 34,00. bwin на такой результат выставили коэффициент 29,00.

Бой Ломаченко – Кролла официально состоится 12 апреля (ночь на 13 апреля в Украине) в Staples Center в Лос-Анджелесе. Ломаченко будет защищать свой чемпионский пояс по версии WBA.

Кто такой Энтони Кролла?

32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Затем был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

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