Ломаченко – Кролла: названы солидные гонорары обоих боксеров

Украинский боксер Василий Ломаченко, который будет защищать пояса чемпиона мира WBA и WBO, и претендента Энтони Кролла заработают немалую сумму за бой.

Уже в пятницу, 12 апреля, боксеры встретятся в США на Staples Center и определят сильнейшего. Оба завершили подготовку к бою.

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Первым о завершении подготовки сообщил Кролла. А через несколько дней и Ломаченко. Впоследствии в СМИ появилась информация о гонораре украинского боксера. За бой против британца Энтони Кролли чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов.

В то же время, по информации Sport Arena, Энтони Кролла заработает миллион долларов за поединок против Ломаченко.

Последний бой Ломаченко провел 9-го декабря против Хосе Педрасы и победил единогласным решением судей. Кролла в ноябре избил индонезийца Дауда Иордана.

Кто такой Энтони Кролла? 32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Потом был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

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