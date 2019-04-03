Ломаченко – Кролла: опубликовано официальное промо-видео боя

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Ломаченко – Кролла промо боя
Ломаченко – Кролла промо боя

Промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя между чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO Василием Ломаченко и обязательным претендентом на его титул британцем Энтони Кроллой.

Бой Ломаченко – Кролла состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе, которыми владеет украинец.

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Промо-видео боя Ломаченко – Кролла

Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Известен под прозвищем Million Dollar. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Потом был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Кролла
Источник: 24 Канал
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