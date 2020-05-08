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Ломаченко – Лопес: бой может состояться уже в июне

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Ломаченко – Лопес: бой может состояться уже в июне

Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться на ринг уже в июне. Василий 30 мая должен был встретиться с Теофимо Лопесом, но бой перенесли из-за пандемии COVID-19.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда начнет организовывать первые бои после пандемии, информирует ESPN.

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Именно Top Rank организует бой Ломаченко с Лопесом.

"Бои вернутся в июне. Это будут трансляции на ESPN и ESPN+. Они будут проходить в течение недели и на выходных", – сказал Арум.

Он добавил, что в боях примут участие Теофимо Лопес, Хосе Рамирес и другие.

В боях будут участвовать лучшие боксеры, настоящие бойцы. Будут ли Фьюри и Уайлдер? Нет. Но будут другие боксеры, как Хосе Рамирес, также Теофимо Лопес, Шакур Стивенсон и другие,
– заявил Арум.

По словам Арума, поединки будут проходить без зрителей до конца лета.

"Я не знаю, будет ли возможность вести бои при болельщиках до четвертого квартала 2020 года", – сказал промоутер.

Он добавил, что сотрудничает со штатами Невада и Калифорния. Вероятно, там и будут проходить поединки.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс
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