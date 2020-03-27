Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от поединка Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. Гарсия предпочитает Ломаченко, однако уверен, что Лопес несет угрозу украинцу.

По словам Гарсии, бой Ломаченко – Лопес это еще один отличный поединок. Тренер выразил надежду, что бой не будет отменен или перенесен.

Кстати Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом

Прямо сейчас я считаю, что благодаря опыту Ломаченко победит судейским решением. У него просто хорошая техника, скорость, работа ног. Я выбираю его победителем, но я люблю Теофимо и его отца. Я не списываю его со счетов,

– сказал Гарсия в комментарии SNOWQUEENLA.

Гарсия уверен, что Лопес достаточно мощный боксер, чтобы потрясти Ломаченко в любой момент боя. "Если он это сделает, то финиширует Василия", – уверен Гарсия.

И все же американский тренер склоняется к тому, что Ломаченко одержит победу.

Я ненавижу это говорить, ведь люблю Теофимо и его отца... Но я склоняюсь к победе Ломаченко решением судей. Я не буду удивлен, если Лома поймает, потрясет и побьет Лопеса,

– заявил тренер.

Среди сильных сторон Лопеса он назвал уверенность, мощь, скорость и голод до побед

"Он молод и может доказать всем, что они не правы, ведь только некоторые дают ему шанс. Я знаю, что он верит в себя. Я не буду удивлен, если он побьет Ломаченко и станет одним из лучших в мире в pound-for-pound", – резюмировал Гарсия.

Ломаченко – Лопес: главное

Поединок запланирован на 30 мая в Нью-Йорке (США) на "Мэдисон-сквер-гарден". Однако встреча боксеров может не состояться в срок из-за пандемии коронавирус.

Боб Арум, глава компании Top Rank, которая организует бой, подтвердил, что бой придется перенести.

По его словам, если бой не позволят провести 30 мая, то поединок будет отложен на июнь или июль 2020 года.

Из-за неопределенности судьбы поединка Василий Ломаченко вернулся в Украину.

Теофимо также подтвердил, что бой перенесут через пандемию коронавирус.

В рамках вечера бокса 30 мая хотел выступить Александр Гвоздик. Однако украинец отложил возвращение в ринг.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram