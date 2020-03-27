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Ломаченко – Лопес: известный тренер рассказал, как завершится бой

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Василий Ломаченко / usatoday.com

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от поединка Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. Гарсия предпочитает Ломаченко, однако уверен, что Лопес несет угрозу украинцу.

По словам Гарсии, бой Ломаченко – Лопес это еще один отличный поединок. Тренер выразил надежду, что бой не будет отменен или перенесен.

Кстати Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом

Прямо сейчас я считаю, что благодаря опыту Ломаченко победит судейским решением. У него просто хорошая техника, скорость, работа ног. Я выбираю его победителем, но я люблю Теофимо и его отца. Я не списываю его со счетов,
– сказал Гарсия в комментарии SNOWQUEENLA.

Гарсия уверен, что Лопес достаточно мощный боксер, чтобы потрясти Ломаченко в любой момент боя. "Если он это сделает, то финиширует Василия", – уверен Гарсия.

И все же американский тренер склоняется к тому, что Ломаченко одержит победу.

Я ненавижу это говорить, ведь люблю Теофимо и его отца... Но я склоняюсь к победе Ломаченко решением судей. Я не буду удивлен, если Лома поймает, потрясет и побьет Лопеса,
– заявил тренер.

Среди сильных сторон Лопеса он назвал уверенность, мощь, скорость и голод до побед

"Он молод и может доказать всем, что они не правы, ведь только некоторые дают ему шанс. Я знаю, что он верит в себя. Я не буду удивлен, если он побьет Ломаченко и станет одним из лучших в мире в pound-for-pound", – резюмировал Гарсия.

Ломаченко – Лопес: главное

  • Поединок запланирован на 30 мая в Нью-Йорке (США) на "Мэдисон-сквер-гарден". Однако встреча боксеров может не состояться в срок из-за пандемии коронавирус.
  • Боб Арум, глава компании Top Rank, которая организует бой, подтвердил, что бой придется перенести.
  • По его словам, если бой не позволят провести 30 мая, то поединок будет отложен на июнь или июль 2020 года.
  • Из-за неопределенности судьбы поединка Василий Ломаченко вернулся в Украину.
  • Теофимо также подтвердил, что бой перенесут через пандемию коронавирус.
  • В рамках вечера бокса 30 мая хотел выступить Александр Гвоздик. Однако украинец отложил возвращение в ринг.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
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