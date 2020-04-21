Ломаченко – Лопес: появились новые проблемы организации боя

Чемпионский бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет, пока не будет снят запрет на передвижение людей. Ограничения введены в ряде стран, в том числе США, из-за пандемии коронавируса.

Глава Top Rank Боб Арум в интервью ютуб-канала своей компании рассказал, что бой Ломаченко – Лопес не произойдет без зрителей.

Кроме того, по его словам, чтобы поединок состоялся, должны быть сняты запреты на передвижение людей, ведь Ломаченко находится в Украине.

Кстати Лопес может отказаться от боя с Ломаченко: сенсационное заявление американца

"Будет трудно провести бой между Ломаченко и Лопесом без зрителей. Мы не можем провести поединок с Василием, до тех пор, пока не будет снят запрет на передвижение. Ломаченко был в США, но вернулся в Украину, чтобы быть дома, пока все закрыто.

Для такого спорта, как бокс, продажа билетов составляет большой процент дохода. Я не понимаю, как можно сделать это без зрителей", – заявил Арум.

Бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, однако перенесен из-за пандемии COVID-19.

В США, где должен пройти поединок, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом – 787 960, более 42 тысяч человек умерли.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.