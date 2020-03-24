Ломаченко – Лопес: WBO отменила все свои поединки

Все меньше шансов, что поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится 30 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса в США отменяют боксерские поединки, а мировые организации вынужденно переносят свои события. Исключением не стала WBO, титулом которой владеет Ломаченко.

Мировая боксерская организация (WBO) сообщила, что отменила все поединки под своей эгидой до июня.

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"Учитывая сложившуюся в мире ситуацию из-за распространения Covid-19, WBO перенесла все боксерские соревнования, которые должны были состояться до июня 2020 года", – говорится в заявлении WBO.

Вероятно, что перенесен и поединок Ломаченко – Лопес. Однако пока об этом не сообщили официально.

Заявления официальных лиц

Боб Арум, глава компании Top Rank, которая организует бой 30-го мая, ранее подтвердил, что бой придется перенести.

По его словам, если бой не позволят провести 30 мая, то поединок будет отложен на июнь или июль 2020 года.

Из-за неопределенности судьбы поединка Василий Ломаченко вернулся в Украину.

Это сначала возмутило Теофимо Лопеса, который обвинил Ломаченко в срыве боя. Американец заявил, что "не будет ждать Василия".

Впоследствии в интервью американским СМИ Теофимо также подтвердил, что бой перенесут из-за пандемии коронавируса.

В рамках вечера бокса 30 мая хотел выступить Александр Гвоздик. Однако украинец отложил возвращение на ринг, заявив, что не известно, состоится ли боксерское шоу.

Бой Ломаченко – Лопес должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

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