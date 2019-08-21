Ломаченко – Пакьяо: промоутер рассказал, в какой категории может состояться бой

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Ломаченко – Пакьяо: промоутер рассказал, в какой категории может состояться бой
Ломаченко – Пакьяо: промоутер рассказал, в какой категории может состояться бой / boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил возможность поединка между Мэнни Пакьяо и Василием Ломаченко. Оба боксера выступают в разных весовых категориях.

Арум считает, что бой Ломаченко – Пакьяо можно организовать в промежуточной весовой категории.

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Я хотел бы увидеть бой Ломаченко – Пакьяо, но не думаю, что Мэнни опустится в легкий вес. Возможно, удастся сделать этот поединок в промежуточном весе. Пакьяо был бы рад подраться в суперлегком дивизионе. Переговоров об этом поединке мы не ведем, но это интересная идея,
– сказал Арум.

Украинец Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 31 августа против Люка Кэмпбелла. Василий владеет титулами WBA и WBO в легком дивизионе. В бою против Кэмпбелла Василий может выиграть пояс WBC.

Мэнни Пакьяо – филиппинский боксер, выступающий в полусредней весовой категории. Многократный чемпион мира в 8 весовых категориях. 40-летний боксер был чемпионом мира в легком весе по версии WBC.

Всего Мэнни провел 72 боя на профессиональном ринге (62 победы, 7 поражений и две ничьи).

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
Источник: SiriusXM Boxing
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