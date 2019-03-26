Ломаченко – универсальный "солдат", который овладел большинством видов спорта: видео

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – Василий Ломаченко – уникальный и универсальный спортсмен, в мире таких – единицы. Таланты Ломаченко не ограничиваются только боксом. Невысокий Лома хорошо забивает в баскетболе, на коньках чувствует себя не менее уверенно чем украинские хоккеисты, а для тренировок на теннисном корте ему даже не нужен спарринг-партнер.

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С нестандартными параметрами не просто можно жить, но и не пасти задних, в частности, в профессиональном спорте. Эмануэля Ярборо природа наделила богатырским телосложением, и это мягко говоря. На пике своего веса двухметровый американский гигант весил 400 килограммов. Это самый тяжелый профессиональный спортсмен в истории по "Книге рекордов Гиннеса". Когда великану надоело дзюдо и сумо, Мэнни решил попробовать себя в MMA, где он просто давил соперников. В 2015 году в свои 51 Эмануэль ушел из жизни из-за избыточного веса и слабого сердца.



Эмануэль Ярборо был самым тяжелым спортсменом в мире

Дорогую цену за особенности своего тела заплатил и суданский Мануте Бол. Жизнь одного из двух самых высоких баскетболистов в истории NBA оборвалась на 48 году вследствии тяжелой болезни кожи. Впрочем он оставил яркий след в истории сильнейшей баскетбольной лиги мира.

Мануте Бол был одним из самых высоких баскетболистов мира

Больше о спортсменах, которым не помешали нестандартные параметры – смотрите в программе.