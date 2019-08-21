Ломаченко боксирует нетрадиционно: топ-боксеры дали прогноз на бой против Кэмпбелла

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко выйдет в ринг против британца Люка Кэмпбелла. На кону будет стоять пояс чемпиона по версии WBC. Британские боксеры Карл Фроч, Тони Беллю, Дэвид Хэй и Пол Малиньяджи дали свой прогноз на этот бой.

Тони Беллью: "Ломаченко – лучший в мире. Есть вещи, которые он делает, которые я не в состоянии объяснить. По части атаки и защиты он – ближе всего к тому, что я видел из лучших дней Роя Джонса. А тот, считаю, был самым великим боксером".

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Карл Фроч: "Рой мог выиграть бой за счет одного удара, джеба, и движения. Ломаченко умеет то же самое. У Люка преимущество в габаритах, естественной силе. Он должен все это использовать. Искать моменты, чтобы контратаковать, и работать. Для Кэмпбелла это реально сложный бой. Мы уже видели, как он пропускает, и как его ошеломляют".

Пол Малиньяджи: "На стороне Кэмпбелла – "рама". Он быстрый, вышколенный боец. Все это, однако, не означает, что он победит. Но у него есть база, чтобы сделать для Ломаченко непростой бой. Опять же, он может психологически потревожить Василия. В скучном бою Ломаченко не преодолеть. Нужно бить его в "перестрелке".

Дэвид Хэй: "Если и есть стиль, который поможет преодолеть Ломаченко, то он не традиционный. Потому что сам Ломаченко боксирует нетрадиционно. Он постоянно находит способ быть неудобным для соперника. Если Кэмпбелл не будет пытаться нокаутировать Василия, то сможет брать раунды: он длиннорукий левша с мощным ударом. Мой совет: нужно пробовать контратаковать".

Напомним, бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. Поединок примет O2 Arena.