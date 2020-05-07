Ломаченко: Господь дал мне талант, чтобы я прославлял православную веру

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) считает, что достичь высот в спорте ему помогли не годы упорных тренировок, а нечто другое.

Об этом он рассказал на Youtube-канале "Корсунская пустынь".

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Я знаю, что был очень тщеславным человеком. Я очень гонялся за тем, чтобы все услышали и узнали, что я такой есть, о том, что делаю на ринге. Но наступил такой момент, когда я понял, что это не я такой весь молодец, а Господь дал мне эти силы и талант, чтобы я прославлял православную веру,

– сказал Ломаченко.

Добавим, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме, созданном РПЦ и Московским патриархатом в Украине. Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "один народ".

Фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес" создали совместными усилиями российский монастырь РПЦ "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" и украинская Киево-Печерская лавра, которая принадлежит УПЦ Московского патриархата.

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