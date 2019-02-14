Ломаченко готов завершить карьеру: боксер назвал главное условие

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) заявил о том, что готов к завершению профессиональной карьеры. Василий сказал, что сделает это, когда завоюет четыре чемпионских пояса.

Ломаченко отметил, что давно бы завязал с боксом, если бы стал абсолютным чемпионом.

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"От нас, боксеров, ничего не зависит, мы делаем свое дело в ринге. Это промоутеры, менеджеры – они решают, когда и с кем боксировать. Если бы я мог выбирать соперника, то давно был бы абсолютным чемпионом мира, завязал бы с боксом и отдыхал", – сказал Ломаченко.

Ломаченко отметил, что для него бокс это только спорт и он себя не видит в других весовых категориях.

Я с пяти лет в перчатках. Не то, чтобы устал. Но всегда что-то заканчивается. У меня в боксе есть цель. С кем дальше боксировать, если ты стал абсолютным чемпионом мира? Подниматься выше? Сомневаюсь, я не того размера, чтобы лезть выше,
– резюмировал боксер.

 

 

Отметим, что украинец хочет провести бой с обладателем титула IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО). Но в своем последнем поединке ганец получил травму и на восстановление ему потребуется минимум шесть недель.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
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