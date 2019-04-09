Ломаченко готовит громкий сюрприз на бой с Кроллой

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Промоутер Top Rank Боб Арум, который сотрудничает с боксером Василием Ломаченко заявил, что украинец удивит фанатов.

Боб Арум заявил, что Ломаченко выйдет в уникальном халате на бой против Энтони Кролла.

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"Увидите, в каком халате будет идти Ломаченко на ринг перед поединком с Кроллой. Ничего подобного в истории бокса еще не было", – написал Арум в Twitter.

Уже в пятницу, 12 апреля, боксеры встретятся в США на Staples Center и определят сильнейшего. Оба завершили подготовку к бою.

В СМИ появилась информация о гонораре украинского боксера. За бой против британца Энтони Кролла чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. В то же время Энтони Кролла заработает миллион долларов.

Последний бой Ломаченко провел 9 декабря против Хосе Педраса и победил единогласным решением судей. Кролла в ноябре побил индонезийца Дауда Йордана.

Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Затем был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

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Теги: Спорт Новости Спорта Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко Бокс
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