Ломаченко готовит громкий сюрприз на бой с Кроллой
Промоутер Top Rank Боб Арум, который сотрудничает с боксером Василием Ломаченко заявил, что украинец удивит фанатов.
Боб Арум заявил, что Ломаченко выйдет в уникальном халате на бой против Энтони Кролла.
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"Увидите, в каком халате будет идти Ломаченко на ринг перед поединком с Кроллой. Ничего подобного в истории бокса еще не было", – написал Арум в Twitter.
Уже в пятницу, 12 апреля, боксеры встретятся в США на Staples Center и определят сильнейшего. Оба завершили подготовку к бою.
В СМИ появилась информация о гонораре украинского боксера. За бой против британца Энтони Кролла чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. В то же время Энтони Кролла заработает миллион долларов.
Последний бой Ломаченко провел 9 декабря против Хосе Педраса и победил единогласным решением судей. Кролла в ноябре побил индонезийца Дауда Йордана.
Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Затем был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.
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