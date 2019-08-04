Ломаченко: Хотел бы встретиться с Флойдом Мейвезером

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге. Украинца интересует непобедимый американец Флойд Мейвезер.

Василий в интервью ESPN заявил, что выбрал бы именно Мейвезера для боя, если бы все зависело только от него.

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Если бы все зависело от меня, то я выбрал бы Флойда Мейвезера. Он непобежденный. А так я думаю, что проще будет сделать поединок против бойца Флойда Джервонты Дэвиса,
– сказал Ломаченко.

42-летний Флойд завершил карьеру боксера. На профессиональном ринге он провел 50 боев и все выиграл (27 нокаутом). В последнем поединке он победил Конора Макгрегора.

Мейвезер боксировал в разных весовых категориях, однако наибольшую славу ему принес полусредний вес. В легкой категории, в которой выступает Ломаченко, Флойд был чемпионом по версии WBC (2002-2003).

Что касается Джервонты Дэвиса, то непобежденный американский боксер выступает во втором полулегком весе. Он чемпион мира по версиям WBA Super и IBF 2-м полулегком весе.

Его бой с Ломаченко возможен только в том случае, если кто-то из них изменит весовую категорию. Флойд Мейвезер является промоутером Дэвиса.

Следующий бой Ломаченко проведет против Люка Кэмпбелла. Поединок официально состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Бой состоится на The O2 Arena.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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