Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов: фото и видео
Украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл провели дуэль взглядов за два дня до боя.
Победитель поединка, который состоится 31 августа в Лондоне, станет обладателем поясов WBA, WBO, WBC и журнала The Ring в легком весе.
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Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов за два дня до боя vs Победитель поединка, напомним, станет обладателем поясов WBA, WBO, WBC и журнала The Ring в лёгком весе #боксукраины #ломаченко #кэмпбелл #ломаченкокэмпбелл #лакипанчнет #boxing #loma #lomachenkocampbell #luckypupunchnetОпубликовано Luckypunch.net Четверга, 29 августа 2019 г.
На данный момент поясами WBA и WBO владеет украинец Ломаченко. Титул WBC является вакантным, поскольку Майки Гарсия отказался от него.
Фото: Марк Робинсон
Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко. Боксеров рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин.