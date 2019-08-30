Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов: фото и видео

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Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл / Марк Робинсон

Украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл провели дуэль взглядов за два дня до боя.

Победитель поединка, который состоится 31 августа в Лондоне, станет обладателем поясов WBA, WBO, WBC и журнала The Ring в легком весе.

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Ломаченко и Кэмпбелл провели дуэль взглядов за два дня до боя vs Победитель поединка, напомним, станет обладателем поясов WBA, WBO, WBC и журнала The Ring в лёгком весе #боксукраины #ломаченко #кэмпбелл #ломаченкокэмпбелл #лакипанчнет #boxing #loma #lomachenkocampbell #luckypupunchnet

Опубликовано Luckypunch.net Четверга, 29 августа 2019 г.


На данный момент поясами WBA и WBO владеет украинец Ломаченко. Титул WBC является вакантным, поскольку Майки Гарсия отказался от него.


Фото: Марк Робинсон

Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко. Боксеров рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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