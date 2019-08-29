Ломаченко и Кэмпбелла рассудит шотландский арбитр
Стал известен арбитр поединка между чемпионом мира по версии WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. Бой пройдет в Лондоне 31 августа.
Боксеров рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин, сообщает Boxing Scene.
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Ранее он ни разу не работал на поединках Ломаченко или Кэмпбелла.
Подсчетом очков на карточках займутся Омар Минтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако / Франция).
Поединок состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. На кону будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.
Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.
Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко.
Подробную информацию о Люке Кэмпбелле – читайте здесь.