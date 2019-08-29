Ломаченко и Кэмпбелла рассудит шотландский арбитр

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Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл / boxingscene.com

Стал известен арбитр поединка между чемпионом мира по версии WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. Бой пройдет в Лондоне 31 августа.

Боксеров рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин, сообщает Boxing Scene.

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Ранее он ни разу не работал на поединках Ломаченко или Кэмпбелла.

Подсчетом очков на карточках займутся Омар Минтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако / Франция).

Поединок состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. На кону будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.

Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко.

Подробную информацию о Люке Кэмпбелле – читайте здесь.

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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