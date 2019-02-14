Ломаченко и Кролла снова не смогли договориться о бое

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вновь перенесла промоутерские торги по поединку между британским претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) и чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Сначала WBA должна была провести торги в январе, потом перенесли их на 6 февраля, а вскоре и вовсе отложили на 13 февраля.

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Но, к сожалению, до сих пор никакой ясности нет и торги, которые уже должны были состояться, перенесены на следующую неделю.

Вторую неделю подряд торги по бою между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и обязательным претендентом Энтони Кроллой перенесены. У Василия есть как минимум еще одна неделя, чтобы согласовать детали следующего боя,
– говорится в сообщении.

Следующий бой украинского спортсмена запланирован на 12 апреля в Лос-Анджелесе, США, но все может измениться, если торги по противостоянию с Кроллой таки состоятся. Дело в том, что сторону Энтони представляет британский промоутер Эдди Хирн, который ранее заявил о готовности любыми путями победить в торгах и организовать этот поединок на территории Великобритании.

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Еще одним претендентом на бой с украинцем был обладатель титула IBF Ричард Комми (28-2, 25 КО). Но в своем последнем поединке ганец получил травму и на восстановление ему потребуется минимум шесть недель, что не позволило ему встретиться с Василием.

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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