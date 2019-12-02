Ломаченко и Усик вошли в топ-10 рейтинга Forbes

Известное издание Forbes обновило рейтинг лучших боксеров мира, по результатам выступлений в осеннем сезоне.

В Forbes признали Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО) лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Читайте также: Усик вышел на ринг к россиянину Беспутину после его победного боя: видео

Деонтей Уайлдер в реванше нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и провел 10-ю защиту титула WBC в супертяжелом весе.

Компанию Уайлдеру в топ-10 составляют Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко, Наоя Иноуе, Сауль Альварес, Александр Усик, Хуан Франсиско Эстрада, Эррол Спенс, Геннадий Головкин и Мэнни Пакьяо.

Сразу двое украинцев попали в топ-10 престижного рейтинга. Василий Ломаченко имеет престижную третью позицию.

Если судить о мастерстве в ринге, нет лучшего, чем Ломаченко. Его отличная работа, инстинкты, точность ударов и общая работа в ринге - удивительные. Он завершил 2019 и взрывными победами над Энтони Кролла, и опытным Люком Кэмпбеллом. И единственное, что не дает нам поставить его на более высокую позицию – потеря в рекордных показателях, и борьба, которую он начал против Хорхе Линареса. Это отнюдь не умаляет величия Ломанченко, но не позволяет его поставить в рейтинге выше остальных двух лидеров,

– пишет Forbes.

Что же касается Александра Усика, ему издание отвело шестую позицию.

"Похоже на то, что Усик выглядит будущим чемпионом в тяжелом весе, но его все же следует испытать против одного из лучших бойцов дивизиона", – подытожило издание.