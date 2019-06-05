Ломаченко из-за коварной травмы не может боксировать двумя руками

Украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO, рассказал о состоянии своей руки после боя с Энтони Кроллой.

В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это только вывих.

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Из-за травмы руки Ломаченко может вернуться на ринги не быстрее, чем в конце лета или в начале осени. Сейчас Василий работает только одной рукой на тренировках.

Еще пока рано говорить, так как прошло всего 6-7 недель. Мне нельзя ею бить 3 месяца, поэтому будет понятно, насколько она зажила через месяц. Я скажу так, что мне не первый раз, мне не привыкать боксировать одной рукой, поэтому здесь как сложится,

– сказал Ломаченко.

Следующий бой Ломаченко проведет за пояс WBC, который стал вакантным, поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от него. За пояс организации Василий будет драться против Люка Кэмпбелла.