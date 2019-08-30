Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: где смотреть онлайн чемпионский бой

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Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: где смотреть онлайн чемпионский бой
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: где смотреть онлайн чемпионский бой / 24 канал

В субботу, 31-го августа, украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против британца Люка Кэмпбелла. На кону чемпионского боя в Лондоне на O2 Arena будут стоять титулы WBC, WBO и WBA. В Украине поединок можно будет посмотреть онлайн и по телевидению.

Вживую боксерский поединок Ломаченко – Кэмпбелл будет транслировать в Украине телеканал "Интер".

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В субботу, 31 августа, в 22:00 на канале выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция боя за пояса WBA и WBO, принадлежащие Василию Ломаченко, и вакантный пояс WBC. Василий сразится с претендентом из Англии Люком Кэмпбеллом.

Однако когда именно начнется бой с участием украинца – пока неизвестно. Все будет зависеть от того, когда закончатся бои в андеркарте. Примерное время начала боя Ломаченко – Кэмпбелл – 00:00.

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До выхода в ринг Василия состоится бой россиянина Александра Поветкина с британцем Хьюи Фьюри. Последний является братом известного боксера Тайсона Фьюри.

Результат, видео и комментарии после поединка Ломаченко – Кэмпбелл читайте на сайте Спорт24.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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