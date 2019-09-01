Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встречаются 31-го августа в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Посмотреть бой можно по телевидению, а также онлайн.

В прямом эфире боксерский поединок Ломаченко – Кэмпбелл будет транслировать в Украине телеканал "Интер".

Читайте также: Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченко – Люк Кэмпбелл

В субботу, 31 августа, в 22:00 на канале выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция боя за пояса WBA и WBO, принадлежащие Василию Ломаченко, и вакантный пояс WBC. Василий сразится с претендентом из Англии Люком Кэмпбеллом.

Однако, когда именно начнется бой с участием украинца – пока неизвестно. Все будет зависеть от того, когда закончатся бои в андеркарте. Примерное время начала боя Ломаченко – Кэмпбелл – 00:00.

До выхода в ринг Василия состоится бой россиянина Александра Поветкина с британцем Хьюи Фьюри. Последний является братом известного боксера Тайсона Фьюри.

Онлайн боя Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл

Результат, видео и комментарии после поединка Ломаченко – Кэмпбелл читайте на сайте Спорт24.