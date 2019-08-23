Ломаченко против Кэмпбелла: что прогнозируют букмекеры

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Ломаченко – Кэмпбелл: прогноз и ставки на бой 31.08.2019

Чемпион мира по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко 31 августа будет драться против британца Люка Кэмпбелла. На кону будут стоять два пояса украинца, а также вакантный чемпионский титул по версии WBC.

Ломаченко – Кэмпбелл: прогноз

Ломаченко трудно найти себе соперника в соответствии уровня в своей весовой категории. Особенно, если речь идет о чемпионских поясах. И вот на кону пояс чемпиона по версии WBC. Если он его одержит, то до заветной мечты – абсолютного чемпиона мира останется лишь один чемпионский бой за пояс IBF. И для начала надо выиграть WBC и удержать свои пояса чемпиона WBA и WBO. Их придется защищать против такого же олимпийского чемпиона – Люка Кэмпбелла.

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Преимущество Кэмпбелла в росте и размахе рук. Рост Ломаченко 1,7 метра. В то время как у Кэмпбелла – 1,75 метра. При этом размах рук украинца составляет 1,66 метра, а его соперника – 1,8 метра.


Ломаченко против Кэмпбелла

Однако на стороне Ломаченко техника. Это отмечают и топ-боксеры.

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Букмекеры тоже отдают предпочтение Ломаченко. Победа Кэмпбелла будет очень неожиданной.

Прогноз William Hill

Ведущая английская букмекерская контора оценила победу Ломаченко коэффициентом 1,06. На победу Кэмпбелла – 9,00. Ничья – 26,0. При этом вероятность выиграть по очкам у Ломаченко оценена в 3,5, а у его соперника – 21,0.

Насчет раундов, то больше шансов что победа Ломаченко произойдет в 7-9 раунде – 4,0 на это. При этом победа в трех стартовых раундах более вероятна, чем в последних трех раундах – 7,0 против 8,0 соответственно.

Прогноз Parimatch

Несколько похожие коэффициенты и у Parimatch – 1,06 на победу украинца и 9,25 на победу британца. Ничейный результат – 26,0. При этом на досрочную победу Ломаченко коэффициент 1,40, а на Кэмпбелла – 13,0.

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Прогноз 1xbet

Победа Ломаченко здесь оценена в 1,08. Победа Кэмпбелла – 9,3. Ничья – 36,0.

При этом букмекеры ожидают, что будет меньше, чем 8 раундов. Ставка "тотал больше 7,5 раундов" получила коэффициент 1,98, в то время как "тотал меньше 7,5 раундов" – 1,81. А коэффициент на то, что боксеры проведут все 12 раундов – 2,86, взамен на то, что бой не продлится столько раундов – 1,33.

Стоит добавить, что у Ломаченко больше шансов победить нокаутом, дисквалификацией или отказом соперника – 1,49. У Кэмпбелла коэффициент на такое – 12,5.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл официально состоится 31 августа в Лондоне. Поединок состоится на The O2 Arena.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл
Источник: 24 канал
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