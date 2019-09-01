Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя

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Ломаченко – Кэмпбелл – видео боя 31 августа 2019
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя / GETTY IMAGES

В ночь с 31 августа на 1-е сентября Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретились в бою за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Василий сумел одержать уверенную победу.

Ломаченко контролировал весь поединок: Василий нанес много точных ударов, отправил британца в нокдаун. Но Люк прошел всю дистанцию.

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В двенадцатом раунде Ломаченко был близок, чтобы нокаутировать британца. Но Кэмпбелл чудом избежал досрочного поражения. Следовательно, Василий выиграл единогласным решением судей.

Ломаченко, в легком весе владел поясами WBA и WBO, добавил к своей коллекции титул WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом Василий должен выиграть пояс IBF, которым владеет Ричард комм.

Ломаченко – Кэмпбелл видео полного боя

 

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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