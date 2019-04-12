Василий Ломаченко – Энтони Кролла: где смотреть боксерский поединок

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Ломаченко – Кролла: где смотреть онлайн бой
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: где смотреть боксерский поединок / Спорт24

12 апреля в Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" состоится чемпионский бой между 31-летним украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и 32-летним британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО). Показ поединка состоится и в Украине.

 

Вживую боксерский поединок Ломаченко – Кролла будет транслировать в Украине телеканал "Интер".

Узнайте: Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко

В ночь на субботу, 13 апреля, в 05:50 на канале выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция боя за пояса WBA и WBO, принадлежащие Василию Ломаченко, с претендентом из Англии Энтони Кроллой.

Однако, когда именно начнется бой с участием украинца – пока неизвестно. Все будет зависеть от того, когда закончатся бои в андеркарте.

В СМИ появилась информация о гонораре украинского боксера. За бой против британца Энтони Кролли чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. В то же время Энтони Кролла заработает миллион долларов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко
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