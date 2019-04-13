Ломаченко победил Кроллу нокаутом в чемпионском поединке

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко довольно легко разобрался с Энтони Кроллой. Украинец победил нокаутом в четвертом раунде. И защитил свои чемпионские титулы.

Ломаченко на этот бой вышел в цветах баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – желтом и фиолетовом. Таким образом украинец пытался снискать расположения местных фанов, ведь бой проходил именно в Лос-Анджелесе. И именно за этот клуб еще недавно выступал другой украинец – Святослав Михайлюк.

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Кроме того, на халате Ломаченко была надпись Billionaire (миллиардер). Таким образом он "потроллил" Энтони Кроллу, который имеет прозвище "Миллион долларов". И именно со значком доллара на трусах боксировал британец.

В первом раунде соперники не шли в атаку – вели себя сдержанно. А уже во втором раунде Василий Ломаченко начал активнее идти вести бой – много работал ногами, передвигаясь по рингу. Но пробить защиту Кроллы не часто удавалось. Хотя один опасный удар всё же прошел.

Уже в третьем раунде у Ломаченко прошла "тройка", которая закончилась ударом с левой. В общем украинец зажал своего соперника вблизи канатов, полностью контролируя центр ринга. И еще до конца раунда просто загнал соперника в угол. Поэтому арбитру пришлось даже отсчитывать нокдаун. Ломаченко даже побежал в свой угол, празднуя победу. Но бой всё-таки продлили.

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Четвертый раунд – за Ломаченко. Украинец с самого начала бросился добивать соперника. Кролла только и успевал защищаться. Но удар в висок – и британец оказался лицом на ринге. После падения у него было разбито лицо, и кровь пролилась на ринг.

Ломаченко победил нокаутом в четвертом раунде. И защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.