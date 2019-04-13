Ломаченко победил Кроллу нокаутом в чемпионском поединке

898 Читати новину українською
Ломаченко – Кролла: результат боя - кто победил 12 апреля 2019
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: результат боя

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко довольно легко разобрался с Энтони Кроллой. Украинец победил нокаутом в четвертом раунде. И защитил свои чемпионские титулы.

Ломаченко на этот бой вышел в цветах баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – желтом и фиолетовом. Таким образом украинец пытался снискать расположения местных фанов, ведь бой проходил именно в Лос-Анджелесе. И именно за этот клуб еще недавно выступал другой украинец – Святослав Михайлюк.

Смотрите также: Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя

Кроме того, на халате Ломаченко была надпись Billionaire (миллиардер). Таким образом он "потроллил" Энтони Кроллу, который имеет прозвище "Миллион долларов". И именно со значком доллара на трусах боксировал британец.

В первом раунде соперники не шли в атаку – вели себя сдержанно. А уже во втором раунде Василий Ломаченко начал активнее идти вести бой – много работал ногами, передвигаясь по рингу. Но пробить защиту Кроллы не часто удавалось. Хотя один опасный удар всё же прошел.

Уже в третьем раунде у Ломаченко прошла "тройка", которая закончилась ударом с левой. В общем украинец зажал своего соперника вблизи канатов, полностью контролируя центр ринга. И еще до конца раунда просто загнал соперника в угол. Поэтому арбитру пришлось даже отсчитывать нокдаун. Ломаченко даже побежал в свой угол, празднуя победу. Но бой всё-таки продлили.

Читайте также: Кто такой Энтони "Миллион долларов" Кролла

Четвертый раунд – за Ломаченко. Украинец с самого начала бросился добивать соперника. Кролла только и успевал защищаться. Но удар в висок – и британец оказался лицом на ринге. После падения у него было разбито лицо, и кровь пролилась на ринг.

Ломаченко победил нокаутом в четвертом раунде. И защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.

blog_ava
Змеи заполонили открытую территорию ресторана в центре Днепра
сегодня
275
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс Ломаченко – Кролла
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
сегодня 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
1735
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
12 апреля 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
33
Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
11 апреля 16:15 Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 100
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
12 апреля 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
343
Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
12 апреля 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
Станіслав Безушко 23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук